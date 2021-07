Sergio Ramos, nuovo difensore centrale del PSG di Mauricio Pochettino, ha lasciato il Real Madrid dopo esserne diventato leggenda ed ha parlato anche del futuro di Messi

E’ stato probabilmente uno dei duelli sportivi più belli di questo secolo quello fra il Real Madrid di Florentino Perez ed il super Barcellona di Lionel Messi e del tiki taka. I Blancos, che sulle loro panchine hanno visto succedersi allenatori del calibro di Josè Mourinho e Carlo Ancelotti, hanno però sempre avuto una costante dal punto di vista tecnico nella squadra: stiamo parlando di Sergio Ramos. Il difensore centrale spagnolo è stato il baluardo della società madrilena per oltre 15 stagioni e, un po’ a sorpresa, in questa sessione estiva di calciomercato si è trasferito a parametro zero nel super PSG di Mauricio Pochettino.

Una rivalità, quella fra il Real Madrid ed il Barcellona, fra Sergio Ramos e Lionel Messi, che si è protratta negli anni fino a diventare leggenda e che, forse, potrebbe aprire un nuovo clamoroso capitolo nella Ligue 1, ma questa volta con la stessa divisa.

PSG, Ramos chiama Messi. Si apre un nuovo capitolo?

Intervistato ai microfoni di ‘TNT Sports’, Sergio Ramos, nuovo giocatore del PSG, ha parlato proprio del suo gran rivale Lionel Messi riservandogli parole al miele: “Mi piace giocare con i migliori interpreti del pianeta e l’argentino è uno di loro. Ho sempre detto che Lionel Messi avrà sempre un posto nella mia squadra“.

Una chiamata vera e propria che coincide con lo stato attuale di Messi, svincolato, nonostante i discorsi col Barcellona siano decisamente avanzati. Ramos prosegue: “A prescindere dal fatto che fosse nel Barcellona ed io nel Real Madrid, ho sempre avuto un buon rapporto con Lionel Messi”.