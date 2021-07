Il calciomercato della Juventus prende forma e vede Maurizio Sarri sulla strada dei bianconeri: Demiral alla Lazio, controfferta bianconera

Manca un mese alla chiusura della sessione estiva di calciomercato e per la Juventus potrebbe prospettarsi una ‘sorpresa’ direttamente in Serie A. Il club bianconero, in attesa di conoscere quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo, valuta possibili operazioni da qui alle prossime settimane. In tal senso, l’ex Maurizio Sarri attualmente alla guida della Lazio, avrebbe posto nel mirino uno degli esuberi di lusso sempre più lontani dalla conferma in bianconero. Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, la Lazio starebbe valutando l’acquisto di un nuovo centrale. Maurizio Sarri, se Luiz Felipe dovesse dire addio (piace, tra le altre, all’Atalanta) il tecnico della squadra capitolina tornerebbe a guardare in casa Juventus. Sarri stima Merih Demiral, lo ha già allenato e non gli dispiacerebbe allenare il difensore turco anche alla Lazio. La Juventus valuta Demiral non meno di 35 milioni di euro e, in tal senso, la società bianconera risponderebbe all’ex allenatore del Chelsea con un’intrigante controproposta. L’idea della Juventus potrebbe tramutarsi in realtà attraverso un inatteso scambio: i dettagli.

Calciomercato Juventus, Sarri vuole Demiral: la proposta bianconera

Sia Sarri che Tare sono attratti dall’idea di puntare su Demiral, con la risposta bianconera dal sapore di ‘provocazione’. La ‘Vecchia Signora’ torna a pensare a Luis Alberto che, dopo gli ‘screzi’ delle scorse settimane può salutare la Lazio.

La valutazione fatta dai biancocelesti è di 50 milioni di euro, per il 28enne spagnolo reduce da un’annata fatta di 40 presenze totali, con 9 reti e 4 assist vincenti.

Situazione dunque in divenire, con un possibile nuovo clamoroso scambio sull’asse Torino-Roma: Demiral da Sarri, la Juventus ‘sogna’ Luis Alberto.