Il calciomercato del Milan ha visto il rumoroso addio di Donnarumma finito, a zero, al PSG: arriva la stoccata dell’ex juventino

Il Milan prosegue la sua rincorsa ai prossimi colpi da regalare a Stefano Pioli, ad un mese dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato. Protagonista dell’ultimo periodo è stato Donnarumma che, salutato tra mille polemiche il club di via Aldo Rossi a parametro zero, è pronto a vivere la sua nuova avventura al PSG da campione d’Europa. Il portiere classe 1999 è stato rimpiazzato in rossonero da Mike Maignan ma l’addio dell’estremo difensore campano continua a suscitare non pochi dubbi: la scelta di Maldini e Massara di mollare la presa su Donnarumma e puntare sull’ex Lille, fa ancora discutere. In tal senso ha parlato l’ex dg della Juventus Luciano Moggi che, intervistato dai colleghi di ‘Monza News’, ha detto la sua sulla questione contrattuale del portiere finito a zero alla corte di Pochettino.

Calciomercato Milan, Moggi su Donnarumma: “Ecco cosa avrei fatto”

Alla domanda sulla possibilità che un ‘caso’ Donnarumma sarebbe potuto accadere anche ai suoi tempi, Moggi non lascia spazio a dubbi. “No, assolutamente. Si tratta di una serie di ritardi e sbagli a livello contrattuale, i dirigenti attuali non potevano però far nulla se non sottostare alle richieste di Donnarumma”.

L’ex dirigente bianconero ha poi proseguito: “Io non lo avrei mandato vio ma non conosco la portata economica del Milan adesso, penso però che vi sia stato un errore poichè il giocatore poteva essere il portiere del Milan per i prossimi vent’anni, come ha fatto Buffon alla Juventus”.

Un rammarico dunque che il gioiello di Castellammare abbia salutato il Milan ma anche la Serie A, per ‘arricchire’ tecnicamente la Ligue 1 ed il PSG.