La Roma deve scegliere quale sarà il destino di uno dei top player, ma José Mourinho ha già espresso il proprio volere

Inizia a prendere vita la nuova Roma targata José Mourinho. Le prime dimostrazioni le abbiamo avute nelle amichevoli disputate fino ad ora, dove oltre al gioco sembrerebbe essere cambiata la mentalità della squadra giallorossa. Adesso però la concentrazione della società capitolina è rivolta al calciomercato, da cui bisognerà ricavarne nuovi rinforzi e lasciar partire gli esuberi. A tornare nel mirino dell’Inter però sembrerebbe essere Edin Dzeko.

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, caso Florenzi | “Situazione inaccettabile”

Il bosniaco lo scorso anno è stato vicino all’addio alla Roma, soprattutto dopo la frattura creatasi a gennaio. Ora il bomber sembrerebbe essere tornato al centro del progetto capitolino, ma l‘Inter continua a pensare a lui come erede di Lukaku, che sembrerebbe essere in partenza per Londra, sponda Chelsea. Mourinho sul bosniaco ha già deciso.

Calciomercato Roma, l’Inter torna su Dzeko: la decisione di Mourinho

La Roma torna ragionare sul futuro di Edin Dzeko. I giallorossi al momento hanno in rosa ben tre punte, ovvero il bosniaco, Borja Mayoral e il nuovo acquisto Shomurodov. A decidere quale sarà il futuro del bomber classe 1986 sarà José Mourinho, che avrebbe già espresso la propria volontà.

Leggi anche >>> Calciomercato Inter, asse con l’Arsenal | Due per Lautaro

Infatti secondo quanto riportato da ‘Radio Radio’, il tecnico portoghese avrebbe posto il veto sulla cessione di Dzeko. Un chiaro segnale questo del fatto che Mourinho crede ancora nel bomber bosniaco e lo vuole avere a guidare l’attacco nella prossima stagione. Dunque niente da fare l’Inter, che era tornata a pensare a Dzeko come erede di Lukaku, vista la probabile cessione del belga al Chelsea.