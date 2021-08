La Juventus si prepara a rinforzare il proprio centrocampo con un colpo importante: arriva la svolta nella trattativa

Il calciomercato estivo vive le sue ultime settimane bollenti, con diverse squadre alla ricerca dei rinforzi che possano completare la rosa. In casa Juventus l’obiettivo numero uno è quello di trovare nuovi innesti per il centrocampo, visto anche l’infortunio di Arthur. Con l’affare Locatelli che sembra essere sempre più complicato, la Juventus torna a virare con forza su Miralem Pjanic.

Il centrocampista bosniaco al Barcellona non è riuscito a esprimere il suo potenziale e sarebbe uno dei calciatori nella lista dei cedibili del club catalano. Per il suo ritorno in bianconero sembrerebbe essere finalmente arrivata la svolta.

Calciomercato Juventus, ritorno Pjanic: c’è l’accordo

Un anno fa l’affare che lasciò sbalorditi tutti fu tra Juventus e Barcellona, ovvero lo scambio tra Miralem Pjanic e Arthur. Un anno di dopo però i bianconeri potrebbero non solo avere il brasiliano in rosa, ma far tornare a Torino anche il bosniaco. Infatti Pjanic sembrerebbe essere già fuori dai piani di Koeman, e la Juventus sarebbe pronta ad approfittarne.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todofichajes.com’, Juventus e Barcellona avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento del centrocampista che dovrebbe lasciare la Spagna a parametro zero, così da liberare i catalani dal suo ingaggio. Dunque bianconeri che si apprestano a mettere a segno un grande colpo con il ritorno di Miralem Pjanic.