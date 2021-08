Calciomercato Milan, possibile affare col Barcellona | I dettagli

Calciomercato Milan: l’infortunio di Aguero, dopo l’addio di Messi, potrebbe far tornare il Barcellona sul mercato per un nuovo attaccante. Tutti i dettagli

Nella settimana del clamoroso addio di Lionel Messi, il Barcellona perde anche ‘El Kun’ Aguero. L’attaccante argentino ha rimediato una lesione al tendine del polpaccio destro e ne avrà per almeno dieci settimane, come comunicato dalla stessa società nella giornata di ieri. L’ex Manchester City tornerà a disposizione nel mese di novembre, con Koeman che, perso anche Messi, dovrà affidarsi a Depay e Griezmann per l’inizio di stagione. Secondo quanto riportato da ‘fichajes.com’, però, l’emergenza in attacco potrebbe spingere il Barça ad acquistare un nuovo centravanti, seppur a condizioni vantaggiose alla luce della situazione economica del club. Ecco la possibile ipotesi in Serie A: tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, ipotesi Leao per il Barcellona | I dettagli

Una possibile occasione in Serie A per rinforzare l’attacco del Barcellona è rappresentata da Rafael Leao. Il portoghese ha mostrato solo lampi del suo talento con la maglia del Milan senza mai riuscire a trovare continuità e non figura tra gli incredibili del club rossonero. A condizioni vantaggiose Maldini e Massara potrebbero infatti dare il via libera alla sua cessione anche per sbloccare i sogni Ziyech o Isco, nomi difficili soprattutto per gli elevati costi. La società catalana potrebbe così chiedere il cartellino del 22enne, anche attraverso la formula del prestito con opzione per il futuro. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Leao è in grado di giocare sia sugli esterni che al centro dell’attacco, da prima o seconda punta, e il Barcellona rappresenterebbe per il giocatore una delle massime vetrine per mettersi in mostra ed esplodere definitivamente. Occhi puntati, dunque, anche sulla pista Leao per il Barcellona in vista delle ultime settimane di calciomercato.