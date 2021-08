La priorità della Juventus sul calciomercato, rimane quella di migliorare il centrocampo con acquisti mirati. Sul tavolo un’ipotesi di scambio con il Bayern.

Rimangono una decina di giorni prima dell’avvio del prossimo campionato di Serie A e la Juventus deve concludere il prima possibile una o più operazioni per centrocampisti di livello. Le trattative di calciomercato per portare Manuel Locatelli a Torino e far tornare Miralem Pjanic in binaconero, sembrano ben avviate ma non c’è ancora la fumata bianca. I dirigenti della Vecchia Signora starebbero valutando le alternative più valide da poter prendere in considerazione. Tra queste, c’è quella che porterebbe a un giocatore del Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, ipotesi scambio con il Bayern Monaco | De Sciglio nell’operazione

Per imbastire una trattativa con il club bavarese per Corentin Tolisso, centrocampista 27enne della Nazionale francese, sarebbe necessario, però, mettere sul piatto una cifra vicina ai 10 milioni di euro. L’ex giocatore del Lione ha un contratto in scadenza nel 2022, ma per cederlo i campioni di Germania non sarebbero disposti ad abbassare le pretese.

La Juventus, dal canto suo, avrebbe una carta vincente per convincere il Bayern a cedere sulla cifra. La squadra allenata da Nagelsmann, infatti, ha bisogno di acquistare un terzino che possa entrare nelle rotazioni. I bianconeri hanno in rosa Mattia De Sciglio, che non rientra più nei progetti tecnici e societari, e potrebbe essere la pedina di scambio ideale per portare a termine l’operazione.