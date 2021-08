Il Milan sarebbe sul punto di chiudere due operazioni di calciomercato in uscita. Con il denaro incassato potrebbe dare l’assalto al fantasista.

Il calciomercato del Milan ruota intorno a un possibile colpo che i rossoneri vorrebbero effettuare per la trequarti. Dopo l’addio di Hakan Calhanoglu, infatti, i dirigenti credono che la squadra abbia bisogno di un titolare che possa agire dietro la punta nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Nonostante la conferma del prestito di Brahim Diaz, a cui è stata anche affidata la responsabilità della maglia numero dieci, Paolo Maldini e Fredric Massara, sarebbero alla ricerca di un fantasista. E la liquidità per acquistarlo, potrebbe arrivare, in parte, anche dalla cessione di due giocatori, per i quali le trattative con il Cagliari sarebbero già in stato avanzato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Maldini scatenato | Clamorosa idea dalla Juventus!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, svolta per il colpaccio | Decisione presa

Calciomercato Milan, Pobega e Conti verso Cagliari

Dopo aver ricavato un tesoretto dalla cessione di Hauge all’Eintracht di Francoforte, i dirigenti rossoneri, secondo Il Giornale, avrebbero infatti raggiunto un accordo con il ds del Cagliari, Stefano Capozzucca, per vendere ai rossoblù Tommaso Pobega, messosi in luce lo scorso anno con la maglia dello Spezia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, via dal PSG | Occasione Milan!

Il Cagliari, inoltre, sarebbe interessato anche al cartellino di Andrea Conti. Il terzino ventisettenne, lo scorso campionato in prestito al Parma per gli ultimi mesi di stagione, ha il contratto in scadenza nel 2022 e non rientra da tempo nei piani societari.