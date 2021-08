L’Inter va a caccia di un nuovo attaccante sul calciomercato. L’intreccio potrebbe privare José Mourinho di un suo chiaro obiettivo, dopo l’addio di Edin Dzeko

L’addio di Romelu Lukaku sul calciomercato ha provocato un autentico effetto domino in attacco per l’Inter e non solo. La partenza del belga ha portato i nerazzurri a dover reinvestire sul calciomercato, a caccia di profili adatti a colmare il vuoto lasciato dall’ex Manchester United. Joaquin Correa è certamente uno dei primi nomi sul piatto della Beneamata. L’attaccante argentino rappresenta una soluzione che piace a Simone Inzaghi, ma non l’unica sul piatto.

Calciomercato Inter, Lacazette per l’attacco e i problemi di Mourinho

Un altro nome da tenere in considerazione per i nerazzurri è quello di Alexandre Lacazette. L’attaccante potrebbe lasciare l’Arsenal e fare al caso dell’Inter nel caso in cui non dovesse arrivare Correa. Si tratta di una pista che avrebbe ricadute dirette anche sulla Roma. L’arrivo di Lacazette in Italia libererebbe il posto per Tammy Abraham, primo obiettivo dichiarato di José Mourinho per l’attacco. Intrecci e scenari in evoluzione: tra Inter e Roma, gli intrecci dalla Premier.