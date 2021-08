Un sorteggio tutt’altro che fortunato quello che ha coinvolto, in ottica Europa League, Napoli e Lazio

Non è stato un sorteggio troppo benevolo quello a cui Napoli e Lazio sono andati incontro nei gironi di Europa League. Per quanto riguarda gli azzurri di Luciano Spalletti, inseriti nel gruppo C, sarà il Leicester il maggiore pericolo oltre a Spartak Mosca, allenata da Domenico Tedesco, e Legia Varsavia. Discorso analogo per la Lazio di Maurizio Sarri che dovrà invece fronteggiare nel Gruppo E Olympique Marsiglia, Lokomotiv Mosca e Galatasaray. Un percorso tutto in salita per azzurri e biancocelesti, a differenza della Roma che sarà invece protagonista in Conference League. In tal senso la squadra allenata da Mourinho è stata fortunata pescando nel girone C accoppiamenti agevoli, con gli ucraini dello Zorya, il Cska Sofia e i norvegesi del Bodø/Glimt.