La Juventus inizia a pensare a un possibile erede di Wojciech Szczesny tra i pali: possibile sostituto dalla Premier

Juventus alla ricerca di nuove certezze dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. La prima partita di campionato, con il portoghese che era in panchina, è terminata 2-2 contro l’Udinese, con il vantaggio per 0-2 che è stato annullato da una doppia ‘papera’ di Wojciech Szczesny.

Il portiere polacco infatti sembrerebbe non rappresentare più una sicurezza per i bianconeri, che starebbero pensando a un possibile sostituto per il futuro. A gennaio potrebbe partire l’assalto a un portiere della Premier League in scadenza di contratto.

Calciomercato Juventus, Szczesny non più una sicurezza: Leno l’erede

Traballa la posizione di Wojciech Szczesny tra i pali della Juventus. La delusione provocata nella scorsa giornata di campionato, dove i bianconeri hanno pareggiato contro l’Udinese a causa di due errori del portiere polacco, hanno portato la società a ragionare nuovamente su un suo possibile sostituto.

Col mercato ormai agli sgoccioli la Juventus potrebbe pensare di rimandare l’assalto al nuovo portiere a gennaio. Nel mirino potrebbe esserci Bernd Leno, portiere dell’Arsenal che nel 2022 vedrà scadere il contratto coi ‘Gunners’. L’ideale sarebbe aspettare giugno e provare il colpo a zero, ma non è da escludere l’assalto a gennaio con un eventuale conguaglio in favore dell’Arsenal.