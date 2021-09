Tutto rimandato a gennaio | Doppio scambio in vista per il Milan

Samu Castillejo è rimasto al Milan quest’estate, ma a gennaio il discorso potrebbe riaprirsi: possibile assalto dalla Spagna, doppio scambio

Il Milan ha grandi ambizioni per questa stagione. Maldini e Massara hanno saputo rispondere bene alle dolorosissime perdite a parametro zero di Donnarumma e Calhanoglu, confermando alcune pedine e aggiungendo un mix di giovani di talento più calciatori di esperienza. La squadra, inoltre, è al secondo anno con Pioli e ha visibilmente acquisito maggiore consapevolezza. Una sessione di calciomercato tutto sommato positiva, anche se restano senza dubbio non pochi incertezze e grattacapi. Una situazione che continua a pesare sul groppone è, in particolare, quella di Samu Castillejo.

Lo spagnolo è ormai ai margini del progetto tecnico rossonero e la società ha provato ripetutamente a cederlo quest’estate. Ci sono stati dei tentativi in Serie A, vedi Sampdoria e Spezia, non andati a buon fine. L’esterno aveva richieste anche in Spagna e in Germania. I club che si erano fatti avanti in questo senso erano Getafe, Real Sociedad e Hertha Berlino. Stando a quanto riferisce ‘Todofichajes.com’, le compagini spagnoli non si vogliono dare per vinte e già stanno prendendo in considerazione un possibile nuovo assalto nel mese di gennaio. I tedeschi, invece, vorrebbero puntare su un’altra opzione. Il ‘Diavolo’, dal canto suo, potrebbe sfruttare questa ‘carta’ per intavolare un interessante scambio.

Milan, doppio scambio per Castillejo

L’addio di Castillejo al Milan è solo rimandato. Nella prossima sessione invernale, i rossoneri potrebbero approfittare del doppio interesse dalla Liga per cercare di intavolare uno scambio. Vista la vicenda non semplice legata al futuro di Kessie, è possibile tentino di inserire nella trattativa un centrocampista più un conguaglio economico. Per quanto riguarda ‘La Real’, il profilo che piace è il classe ’96 Mikel Merino, valutato sui 35-40 milioni. Il costo del cartellino dell’esterno ex Malaga e Villarreal, invece, si attesta sui 10 milioni di euro.

In casa Getafe, poi, occhi sul nazionale uruguaiano Mauro Arambarri. Si tratterebbe di un colpo più accessibile economicamente parlando, visto che presenta una valutazione intorno ai 20 milioni. Castillejo è destinato a lasciare il Milan, che a gennaio può tentare lo scambio.