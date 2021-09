Colpi sfumati nell’ultimo giorno di calciomercato: nuova avventura per il top player con lo stipendio dimezzato, la sua scelta

Le ultime ore della sessione estiva di calciomercato sono state molto frenetiche in casa Juventus. Il club bianconero ha cercato di rinforzare ulteriormente il centrocampo di Massimiliano Allegri, ma alla fine il colpo è arrivato soltanto con l’ex Sassuolo Manuel Locatelli. La stessa dirigenza torinese ci ha provato a lungo per arrivare a Miralem Pjanic, che conosce molto bene lo stesso allenatore livornese dopo gli anni gloriosi condivisi proprio a Torino.

Calciomercato Juventus, futuro in Turchia per Pjanic

Lo stesso Pjanic ha scelto di tornare protagonista lasciando il Barcellona. Con Koeman il feeling non c’è mai stato e così è volato in Turchia firmando con il Besiktas. In questo modo lo stesso giocatore bosniaco si è abbassato ulteriormente lo stipendio del 60% arrivando a guadagnare 3,2 milioni di euro.

Lo stesso club turco pagherà 2,75 milioni di euro con il club blaugrana che si troverà in una posizione più agevolata come svelato dall’account twitter “Football Transfers”.

Ora Pjanic vuole tornare a splendere di luce propria dopo l’annata non troppo esaltante con la maglia del Barcellona. Arrivato in Spagna nello scambio con Arthur, il bosniaco è volato così in Turchia nelle ultime ore per essere nuovamente protagonista.