Malumore in casa Tottenham: Paratici al centro delle critiche

Il Tottenham ha iniziato bene la stagione alla guida di Nuno Espirito Santo, ma c’è già un certo malumore: Paratici al centro delle critiche

Un inizio di stagione più che positivo per il Tottenham. Gli ‘Spurs’, alla guida di Nuno Espirito Santo, sono attualmente primi in classifica in Premier League a quota 9 punti dopo 3 giornate, unica squadra a punteggio pieno. Nonostante ciò, si è già a venuto a creare un certo malumore in quel di Londra. A riferirlo è il noto quotidiano inglese ‘Sun’, secondo cui i giocatori del club sono scontenti della presenza di Paratici e dei suoi collaboratori in panchina durante le partite.

Il direttore generale e Steve Hitchen, direttore delle prestazioni tecniche, hanno seguito da vicino entrambe le partite casalinghe della squadra. Questa situazione mette in soggezione i sostituti, che non si sentono liberi di parlare con i compagni seduti accanto a loro. Non apprezzano le loro urla verso gli ufficiali di gara e il gruppo in campo. Va detto, però, che tale situazione si sta verificando a causa dei protocolli sanitari della pandemia Covid-19 in vigore in Premier, i quali richiedono che tutto il personale assieme ai calciatore sia raggruppato nella stessa zona. La lega inglese spera di modificare questa norma già dal prossimo ottobre.