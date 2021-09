Il bomber via dalla Serie A: Inter, Juventus e Milan ko

Uno degli attaccanti più forti e ricercati del nostro campionato, potrebbe essere ceduto all’estero nelle prossime sessioni di calciomercato.

La sessione estiva di calciomercato si è conclusa con alcuni addii pesanti per le squadre di Serie A. Tra tutte le partenze, quelle di Ronaldo e Lukaku hanno privato il nostro campionato dei calciatori più profilici e rappresentativi. Il rischio è che questo sia un trend anche per il futuro. Tra gli attaccanti più forti e di prospettiva c’è Dusan Vlahovic della Fiorentina, sogno quasi proibito di Inter, Juventus e Milan. I dirigenti delle principali squadre italiane proveranno a cercare in ogni modo la formula giusta per portare il serbo in squadra. Potrebbero non riuscirci, però. La pensa così uno dei principali operatori di mercato nel panorama del nostro Paese: il procuratore Giuseppe Bozzo.

Vlahovic verso la cessione in Premier: “Certe cifre in Italia sono irraggiungibili”

Intervistato da Tuttosport, Bozzo ha parlato della situazione Vlahovic e si è espresso in questa maniera: “Ha fatto bene la Fiorentina a trattenere Vlahovic, ma credo che il prossimo anno sarà venduto. Immagino all’estero: certe cifre in Italia sono irraggiungibili ora, e in questi casi arrivano le inglesi… Andava preso questa estate, al prossimo giro sarà difficile”.

Poche dunque sarebbero ormai le possibilità per le italiane, che molto probabilmente avrebbero ormai perso l’ultima occasione di prendere il giovane bomber a cifre ‘ragionevoli’.