Colpo Juve a centrocampo: pronte due contropartite

Juve su Kamara: possibile inserimento di due contropartite tecniche a gennaio. Tutte le cifre e i dettagli

Le prime due uscite stagionali e in particolare il brutto ko casalingo con l'Empoli hanno evidenziato ancora una volta il grande problema dell'attuale Juventus. La squadra bianconera ha sofferto a centrocampo, con Allegri che ha addirittura adattato Danilo davanti alla difesa. Il solo arrivo di Locatelli potrebbe non bastare, al punto che si parla già di possibili nuovi innesti in mediana in vista del calciomercato invernale. Tra i vari nomi circolati è spuntato anche quello del giovane Kamara del Marsiglia. Il classe 1999 si è già messo in mostra con la squadra francese ed è in scadenza di contratto nel 2022. Su di lui hanno messo gli occhi diverse big europee, Juventus compresa. Cherubini potrebbe tentare l'assalto già a gennaio, anticipando anche il suo eventuale arrivo a parametro zero. Pronte due contropartite tecniche: ecco tutte le cifre e i dettagli.

Juve su Kamara: carte De Sciglio e Rugani | Tutti i dettagli

Kamara è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e con ogni probabilità non rinnoverà con il Marsiglia. La società francese potrebbe così cercare una soluzione a gennaio per non perdere il talento a zero. In questo senso, la Juventus potrebbe mettere sul piatto due contropartite tecniche come sorta di indennizzo. Si tratta di De Sciglio e Rugani, che sono in cima alla lista dei giocatori cedibili in casa bianconera e hanno già giocato in Ligue 1.

La valutazione complessiva dei due cartellini si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Un ‘indennizzo’ al Marsiglia in cambio del giovane e promettente Kamara, anche per anticipare la concorrenza. Il club bianconero vuole rinforzare il centrocampo e potrebbe fare sul serio per il 21enne.