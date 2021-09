Secco no di Ceferin ai Mondiali ogni due anni: “Ucciderebbero il calcio”

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, polemizza con il suo omologo alla FIFA, Gianni Infantino. Il motivo dello scontro è la proposta di giocare i Mondiali ogni due anni.

Si accende lo scontro tra FIFA e UEFA, dopo che il presidente Gianni Infantino ha parlato del progetto di riforma della formula del Mondiale di calcio. Il numero uno della Fifa ha proposto di disputare il torneo ogni due anni, anzichè ogni quattro. Dicendo anche che l’88% dei Paesi che aderiscono alla federazione sarebbero d’accordo. Pronta la replica di Aleksander Ceferin, che si oppone fermamente al progetto.

Ceferin schiera la UEFA contro il mondiale ogni due anni

In un’intervista al Times, il dirigente sloveno ha usato toni netti e che sembrano non lasciare margini di trattativa. “Noi non sosteniamo il Mondiale ogni due anni e spero che la FIFA torni in sé. Mondiali ed Europei devono svolgersi ogni quattro anni, l’importanza di queste due competizioni è tale proprio perché si svolgono in questo lasso di tempo”, ha dichiarato Ceferin. “Disputarli ogni due anni non porterebbe al doppio del reddito. Per la UEFA potrebbero esserci benefit finanziari, ma il problema è che uccideremmo il calcio. E i giocatori”, attacca il presidente della UEFA.