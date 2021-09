La Lazio inizia con un passo falso l’avventura in Europa League, perdendo per 1-0 contro il Galatasaray: fatale l’errore di Strakosha

Seconda sconfitta stagionale per la Lazio di Maurizio Sarri, prima in campo europeo. Infatti oggi i biancocelesti hanno iniziato l’avventura in Europa League partendo da Instanbul, dalla Turk Telekom Arena, stadio del Galatasaray. Un girone sicuramente complicato per la Lazio, che incontrerà anche Marsiglia e Lokomotiv Mosca, e che inizia con zero punti.

Oggi infatti la squadra di Sarri perde 1-0, subendo un pazzesco autogol di Strakosha che un facile pallone alto se lo fa sfuggire dalle mani e finisce in porta. I biancocelesti nonostante la presenza di giocatori importanti come Immobile, Felipe Anderson e Luis Alberto, non riescono a reagire e il risultato finale è di 1-0 in favore dei turchi. Con il Marsiglia che vince 0-1 in casa della Lokomotiv Mosca, la Lazio si trova in fondo alla classifica del girone e dovrà risalirla.

Europa League, Galatasaray-Lazio 1-0: tabellino e classifica

GALATASARAY (4-3-3): Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Berkan Kutlu, Taylan, Cicaldau; Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Lucas Leiva, Akpa-Apro; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson.

Arbitro: Jug

Ammoniti: 8′ Muslera, 43′ Akpa-Akpro, 88′ Muriqi, 94′ Zaccagni

Marcatori: 67′ Strakosha (ag)

CLASSIFICA Gruppo E: Galatasaray 3 punti; Marsiglia e Lokomotiv Mosca 1; Lazio 0