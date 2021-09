Zidane beffa Conte e la Juve: c’è una sola condizione

Zinedine Zidane potrebbe approdare in Premier League, Conte e la Juventus resterebbero spiazzati per due motivi diversi

Antonio Conte è rimasto senza panchina dopo l’esperienza all’Inter dell’ultima stagione, dove ha vinto lo scudetto. In Serie A le panchina sono già tutte decise e ben salde, mentre in Premier League potrebbe a breve arrivare qualche cambiamento. E’ il caso dell’Arsenal, con Mikel Arteta in netta sofferenza in questo avvio di stagione. Ma nelle ultime settimane sta prendendo quota anche l’esonero di Solskjaer, soprattutto dopo la sconfitta in Champions League e l’atteggiamento rinunciatario del Manchester United contro lo Young Boys dopo l’espulsione di Wan-Bissaka.

Conte, Zidane allo United: decisione su Pogba

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Express‘, la posizione di Solskjaer è in bilico e potrebbe esserlo anche nelle prossime settimane. Oltre a Conte, però, il Manchester United sta valutando anche la candidatura di Zinedine Zidane, che ha stradominato nel calcio europeo sulla panchina del Real Madrid. Con l’eventuale arrivo del tecnico francese, inoltre, cambierebbe anche il mercato. Zizou, infatti, pretenderebbe il rinnovo di un suo pupillo, Paul Pogba. In scadenza nel 2022, il contratto del Polpo Paul ad oggi non sarà rinnovato. Ed è per questo che la Juventus e altri top club si sono fiondati sul giocatori.