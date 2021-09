La Roma parte mettendo la quinta in Conference League e cala il pokerissimo ai danni del CSKA Sofia: Pellegrini grande protagonista

Mourinho cambia gli uomini in campo ma la Roma vince anche in Europa. Cinque gol rifilati al CSKA Sofia nella prima partita della fase a gironi di Conference League.

I giallorossi passano prima in svantaggio per il gol dopo dieci minuti di Carey. Ma a trascinare i suoi da vero capitano sale in cattedra Lorenzo Pellegrini, che segna un gran gol dal limite dell’area al 25′ minuto che regala il pari alla Roma. Quattro minuti dopo El Shaarawy sempre dal limite fa 2-1 con una sassata che supera il portiere avversario. Nella ripresa dilagano gli uomini di Mourinho andando a segno nuovamente con Pellegrini, poi con Mancini e Abraham. Roma che porta a casa tre punti, e nello stesso girone il Bodo/Glimt batte per 3-1 lo Zorya.

Roma-CSKA Sofia 5-1: tabellino e classifica

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp (46′ Ibanez), Mancini, Smalling, Calafiori (77′ Kumbulla); Villar (57′ Veretout), Diawara (57′ Cristante); Carles Perez, Pellegrini (75′ Abraham), El Shaarawy; Shomurodov.

A disp.: Fuzato, Reynolds, Darboe, Zaniolo, Mkhitaryan, Mayoral, Zalewski.

All.: Mourinho

CSKA Sofia (4-3-3): Busatto; Turitsov (75′ Donchev), Mattheij, Galabov, Mazikou; Yomov (68′ Bai), Muhar, Lam, Wildschut; Carey, Krastev (87′ Ahmedov).

A disp.: Evtimov, Varela, Catakovic.

All.: Mladenov

Arbitro: Nyberg (Sve)

Marcatori: 10′ Carey, 25′ Pellegrini, 38′ El Shaarawy, 62′ Pellegrini, 82′ Mancini, 84′ Abraham

Ammoniti: 67′ Wildschut, 90′ Lam

Espulsi: 80′ Wildschut

CLASSIFICA GRUPPO C: Roma 3, Bodo/Glimt 3, Zorya 0, CSKA Sofia 0