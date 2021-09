Serie A, l’Inter vince in rimonta: missione compiuta per l’Atalanta

Si sono conclusi i match di Serie A, validi per la 5a giornata, Fiorentina-Inter e Atalanta-Sassuolo: ecco i tabellini e la classifica

Arriva il triplice fischio finale per Fiorentina-Inter e Atalanta-Sassuolo. Vincono sia i nerazzurri che i i bergamaschi, ai danni delle squadre guidate da Italiano e Dionisi. Il gruppo di Inzaghi ha rimediato alla grande ad un brutto primo tempo, dove i padroni di casa avevano trovato il vantaggio. Nella seconda frazione di gioco i gol nell’ordine di Darmian, Dzeko e Perisic regalano i tre punti e il momentaneo primo posto in classifica alla ‘Beneamata’.

Inizio di gara forte per la ‘Dea’, che ha trovato in fretta il doppio vantaggio con Gosens e Zappacosta. A fine primo tempo, Berardi ha accorciato le distanze, ma i neroverdi non sono riusciti ad agguantare il pareggio e Gasperini si porta a casa il secondo successo consecutivo.

Di seguito i tabellini e la classifica.

FIORENTINA-INTER 1-3: 23′ Sottil (F), 52′ Darmian (I), 55′ Dzeko (I), 87′ Perisic (I)

ATALANTA-SASSUOLO 2-1: 3′ Gosens (A), 37′ Zappacosta (A), 44′ Berardi (S)

CLASSIFICA momentanea 5a giornata Serie A: Inter* 13, Napoli 12, Milan 10, Atalanta* 10, Roma 9, Fiorentina* 9, Bologna* 8, Lazio 7, Udinese 7, Torino 6, Sampdoria 5, Spezia 4, Sassuolo* 4, Genoa* 4, Hellas Verona 3, Empoli 3, Venezia 3, Juventus 2, Cagliari 2, Salernitana 0

*Una partita in più