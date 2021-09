La Juventus alle prese con il caso Chiesa: alcune frizioni danno fiducia al Chelsea, pronto all’assalto. Il club bianconero ha già fatto una scelta

La Juventus deve gestire un inizio complicato di stagione, ma mister Allegri cerca di tranquillizzare l’ambiente. Una vittoria, dice il tecnico, sarà sufficiente a ridare slancio alla squadra, capace di ottenere appena due punti nelle prime quattro giornate di campionato. L’ultimo match contro il Milan ha però lasciato degli strascichi. I bianconeri sono stati rimontati nel finale, con la gara che si è conclusa sul punteggio di 1-1.

Il post-partita ha visto accendersi gli animi tra lo stesso Allegri e Federico Chiesa, subentrato nel secondo tempo. L’allenatore ha confessato di “aver sbagliato i cambi”, lanciando indirettamente un messaggio all’ex Fiorentina. Il suo inizio di campionato non è stato brillante: ancora zero sul conto di gol e assist, ma il talento del giocatore è fuori discussione. Gli screzi tra le parti hanno però riacceso l’interesse di alcuni top club sul calciatore.

Antenne ritte in Premier League, dove le big seguono la vicenda. Chiesa piace molto al Chelsea, primo in campionato insieme a Liverpool e United. Gli inglesi si trovano nello stesso girone di Champions della Juventus e i club potrebbero parlare di mercato. I Blues sono pronti ad offrire cash più una contropartita per avere Chiesa già a gennaio. Sul tavolo i cartellini di Jorginho, Pulisic o Werner.

Calciomercato, la posizione della Juventus su Chiesa

I tre giocatori piacciono alla Juventus: Jorginho è stato accostato anche in passato ai bianconeri, ma la fumata bianca non è mai arrivata. Difficile, però, che qualcosa cambi a gennaio. Il club bianconero valuta Chiesa incedibile o quantomeno sacrificabile solo per cash. La Juventus potrebbe pensare di trattare solo su una base di 100 milioni di euro, cifre al momento lontane dalle offerte pensate dal Chelsea.