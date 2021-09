Ancora problemi di funzionamento da parte di Dazn. L’app per la trasmissione in streaming di partite non funziona anche oggi. Impossibile vedere Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio.

Dazn continua a non funzionare, facendo registrare problemi anche oggi, in occasione del turno infrasettimanale valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A. Un vero e proprio incubo per migliaia di utenti che stanno facendo i conti con i soliti problemi di funzionamento che rendono impossibile la corretta visione delle partite Sampdoria-Napoli (oggi in esclusiva su Dazn) e Torino-Lazio.

LEGGI ANCHE >> Ancora un flop per la Juventus: soldi e scambio a centrocampo

Una brutta e triste abitudini per moltissimi utenti di Dazn, che ormai da anni fanno i conti con continui malfunzionamenti della piattaforma. Un disagio difficile da accettare, soprattutto quest’anno con l’acquisizione dell’intero campionato di Serie A da parte di Dazn, che continua inoltre a trasmettere anche il campionato di Serie B. In molti oggi si sono anche ritrovati difronte a messaggi di errore in lingua straniera, cinese compreso.

Dazn non funziona anche oggi, utenti infuriati

Nel corso delle ultime settimane Dazn ha più volte garantito la risoluzione dei problemi registrati già nelle prime giornate del nuovo campionato di Serie A. Una situazione obiettivamente insostenibile e da tempo sotto la lente di ingrandimento delle autorità competenti, che non escludono possibili provvedimenti nei confronti di Dazn. Intanto, sui social si leggono centinaia di messaggi di utenti infuriati per l’ennesima giornata da dimenticare, tra disservizi e partite trasmesse con sensibile ritardo.

La cosa imbarazzante è che #DAZN abbia dato sempre colpa alle infrastrutture del Paese. Ma in streaming funziona praticamente tutto, tranne il loro sito. 😅 pic.twitter.com/0wGzYoMq6u — Aridatece Conte – Fan (@aridatececonte) September 23, 2021