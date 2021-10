Assalto al top player, ritorna di moda: offerto gratis

Milan e Inter continuano a monitorare attentamente il fronte calciomercato: offerto gratis, il profilo torna di moda per le milanesi

Una sconfitta cocente in Champions League per il Real Madrid targato Carlo Ancelotti. Lo stesso allenatore italiano rischia sempre il posto alla guida della compagine spagnola dopo il risultato negativo contro lo Sheriff. Il suo futuro resta in bilico e così potrebbe esserci anche una rivoluzione di rosa in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan e Inter, Modric piace sempre

Come svelato dal portale spagnolo “Defensa Central” Carlo Ancelotti ha già rivisto la sfida di Champions e per lui si tratta soltanto di un incidente di percorso. Ci sono tante cose da migliorare, soprattutto in fase difensiva, ma l’allenatore italiano è preoccupato per le condizioni fisiche di alcuni come Modric e Casemiro.

Lo stesso centrocampista spagnolo potrebbe partire definitivamente a parametro zero dopo aver prolungato il suo contratto per un’altra stagione. Tanti gli anni gloriosi vissuti nella capitale spagnola, ma ora il suo futuro sarebbe anche altrove con la possibilità di essere offerto gratuitamente a Milan e Inter. Al momento si tratterebbe di una suggestione in base alle ultime uscite stagionali.

In passato Modric è stato vicinissimo al suo trasferimento al Milan, quando era presente anche Boban nella società rossonera. Infine, la sua storia d’amore col Real è continuata fino ai giorni nostri.