Verona-Juventus, formazioni UFFICIALI: le scelte di Tudor e Allegri

Verona-Juventus in campo alle 18 al Bentegodi di Verona. Le scelte ufficiali di Allegri e Tudor

Prosegue l’undicesima giornata di Serie A, dopo il pareggio tra Atalanta e Lazio. La Juventus scende in campo a Verona e sfida l’ex Igor Tudor, l’anno scorso al fianco di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. Massimiliano Allegri si affida a Paulo Dybala per riscattare la sconfitta interna con il Sassuolo.

I bianconeri proveranno ad approfittare del pareggio tra Lazio e Atalanta per recuperare terreno in campionato. In vista dello Zenit, Allegri fa riposare Locatelli e lascia spazio ad Arthur. Tudor invece, spera che Simeone possa replicare la prestazione con la Lazio. Alle sue spalle Caprari. Di seguito le formazioni ufficiali.

Verona-Juventus, le formazioni UFFICIALI

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore: Allegri