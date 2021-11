Ciao Atalanta, resta in Serie A | Nuovo top club per Muriel

Il prossimo calciomercato estivo può registrare una clamorosa svolta per il futuro di Muriel: addio Atalanta, c’è la big in Serie A

Il dodicesimo turno di Serie A è stato aperto dal pari tra Empoli e Genoa ma la giornata vedrà in campo quest’oggi Juventus e Atalanta, impegnate rispettivamente contro Fiorentina e Cagliari. Proprio i bergamaschi guidati da Gian Piero Gasperini devono fare i conti con una situazione che, nei mesi a venire, potrebbe portare ad un clamoroso addio in attacco. Si tratta di Luis Muriel che a 30 anni ed in scadenza nel 2023, potrebbe salutare la ‘Dea’ nel prossimo calciomercato estivo.

LEGGI ANCHE >>>Inter, neo acquisto bocciato: “Non ha avuto un buon impatto”

Il colombiano sta giocando poco (solo 349′ in 9 presenze con 1 rete ed 1 assist vincente) e non rientra più tra le priorità di Gasperini. La folta concorrenza e l’inamovibilità di Zapata potrebbero quindi avvicinare all’addio la punta, stando a quanto riportato da ‘Interlive.it’. Il portale parla inoltre di quella che potrebbe, a determinate condizioni, diventare la prossima squadra di Muriel: l’Inter campione d’Italia.

LEGGI ANCHE >>>Svolta Inter, rinnovo UFFICIALE | C’è la firma fino al 2026

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Intrigo Muriel, ci pensa l’Inter: lo scenario

I nerazzurri puntano ad un’alternativa di spessore a Dzeko e che al momento manca nello scacchiere tattico di Inzaghi. In tal senso Muriel, valutato 30 milioni ma viste età e scadenza vicina potrebbe salutare Bergamo per meno, è considerato il profilo ideale.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il nodo, per la società di Zhang, è rappresentato da Alexis Sanchez: solo la partenza del cileno ex Udinese potrebbe regalare un assist importante per il definitivo assalto, a fine stagione, a Muriel.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Marotta ha deciso: triplo addio all’orizzonte

Già accostato alcuni mesi fa, l’estate 2022 può quindi rappresentare il palcoscenico giusto per il matrimonio tra Muriel e l’Inter.