Juventus, UFFICIALE: altro infortunio | Il comunicato del club

Arriva un altro infortunio in casa Juventus dopo la pausa nazionali: Allegri perde un altro giocatore

Dalle nazionali non arrivano buone notizie per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano perde un altro giocatore in vista della gara di campionato contro la Lazio all’Olimpico.

L’ultimo guaio per Allegri è l’infortunio in nazionale di Federico Bernardeschi che ha rimediato un problema muscolare alla coscia destra. L’ex Fiorentina dovrà stare fuori dal campo per almeno due settimane per poi effettuare nuovi controlli. Il campione D’Europa salterà non solo la Lazio, ma anche le gare contro Atalanta in campionato e Chelsea in Champions.

Infortunio Bernardeschi: il comunicato del club

Ecco il comunicato ufficiale della Juventus: “Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Federico Bernardeschi presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo ileopsoas di destra; tra 10 giorni verranno effettuati nuovi controlli”.