Sorpresa Barcellona, spunta lo scambio: Milan e Juventus ko

Il Barcellona vuole rialzarsi e pensa a un nuovo colpo di calciomercato: c’è l’idea di scambio che mette ko Milan e Juventus

I campionati vanno avanti e manca ormai un mese alla sosta natalizia e al successivo inizio del calciomercato di riparazione. Le squadra studiano già delle mosse da attuare a gennaio oppure direttamente in estate e Juventus e Milan, che seguono la situazione di Ziyech, potrebbero presto ricevere una beffa.

Calciomercato, beffa per Juventus e Milan: scambio Ziyech-Dembele

Il calciatore del Chelsea non sta più trovando spazio e sembra essere ormai un elemento cedibile. Sulle sue tracce però non ci sono soltanto Juventus e Milan, sarebbe pronto all’assalto per Ziyech anche il Barcellona che vuole rinforzarsi per rialzarsi in maniera definitiva dal periodo negativo anche grazie al calciomercato.

I ‘Blaugrana’ starebbero pensando all’offerta per battere la concorrenza italiana e potrebbe nascere l’idea di uno scambio. Il club spagnolo, infatti, potrebbe pensare di mettere sul piatto Ousmane Dembele per tentare lo scambio. Il francese ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e per questo motivo può essere sicuramente sacrificabile.

In caso di un’offerta del genere, dunque, potrebbe sfumare definitivamente il colpo per Juventus e Milan.