Il gioiello vuole l’addio, proposta alla Juventus: scambio con Kulusevski

La Juventus si candida ad assoluta protagonista del prossimo calciomercato invernale: scambio con Kulusevski all’orizzonte

Il pari contro il Venezia lascia l’amaro in bocca alla Juventus ed in particolar modo a Massimiliano Allegri, deluso dall’ennesimo passo falso dei suoi in campionato. I pensieri sono già rivolti alla prossima sessione di calciomercato con la Juventus che ha intenzione di operare in maniera massiccia, rinforzando e puntellando la rosa a disposizione dell’allenatore livornese. In tal senso, uno dei nomi che è da tempo circolato per l’attacco della ‘Vecchia Signora’ è quello di Luis Muriel. Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere di Bergamo’, l’attaccante avrebbe chiesto la cessione all’Atalanta. Le 14 presenze ed i soli 484′ in campo, spingono il talentuoso attaccante colombiano a cercare la via dell’addio per giocare altrove con maggiore continuità.

L’attaccante, quest’anno, ha fatto grande fatica a ritagliarsi, soprattutto da titolare, un posto nell’undici di Gian Piero Gasperini. Adesso, dunque, l’Atalanta potrebbe tentare di piazzare il classe ’91 nel mese di gennaio. E spunta proprio la Juventus, con la quale i rapporti sono ottimi: tra le file bianconere rimane quel Dejan Kulusevski che a Bergamo non hanno mai dimenticato e che potrebbero provare a riportare in nerazzurro nelle prime settimane del 2022. Ecco dunque che la ‘Dea’ valuterebbe una proposta di scambio da avanzare alla società di Andrea Agnelli, con Muriel sul piatto per il ritorno all’Atalanta di Kulusevski.

Juventus, via Kulusevski: c’è Muriel

Lo svedese, è ormai chiaro, non è tra le primissime scelte di Allegri per il futuro e la sua partenza viene valutata in casa Juventus ormai da diverse settimane. L’attaccante nerazzurro, in scadenza tra un anno e mezzo, ha una valutazione vicina ai 20 milioni. Discorso diverso per Kulusevski, che la Juventus valuta almeno 35 milioni e non accetterebbe quindi uno scambio alla pari.

Il club torinese chiederebbe, oltre al cartellino di Muriel, anche un conguaglio cash per dare l’eventuale via libera alla chiusura positiva dell’affare con la società bergamasca.

Nonostante lo scarso minutaggio, l’attaccante di Gasperini ha segnato 3 reti e firmato 4 assist che, in un attacco in palese difficoltà come quello bianconero, potrebbero fare la differenza a partire dal prossimo gennaio.