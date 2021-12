Doppia beffa, Mourinho e Allegri furiosi: c’è il sorpasso

Un’indiscrezione dalla Spagna può distruggere due piste di mercato per Juventus e Roma: il top club prepara la beffa

La Juventus prepara l’insidiosa sfida in casa del Bologna, mentre la Roma dovrà far visita all’Atalanta in un turno di campionato che può regalare sorprese al vertice della Serie A. Bianconeri e giallorossi, però, sono già attenti a quelle che nei prossimi sei mesi potrebbero essere le entrate e le uscite per le rose di Allegri e Mourinho. In tal senso, in ottica calciomercato non arrivano buone notizie per le due big italiane, in vista della prossima estate, per alcuni profili che rischiano di allontanarsi definitivamente dalla possibilità di approdare in Italia.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il Barcellona avrebbe in mente di inserirsi nella corsa a due obiettivi di Juventus e Roma. Da un lato c’è Corentin Tolisso, da tempo nel mirino della ‘Vecchia Signora’ ed in scadenza il prossimo 30 giugno 2022 con il Bayern Monaco. Il centrocampista francese, che piace anche alla Roma, ha fino ad ora accumulato 13 presenze con 1 rete e 3 assist vincenti e rappresenta un’occasione ghiotta per la mediana del Barcellona, in pieno restyling in vista di giugno.

Il Barcellona fa sul serio: anche Zakaria nel mirino

Attenzione anche a Denis Zakaria, anche lui in scadenza tra sei mesi ma con il Borussia Monchengladbach e primissimo sulla lista di Josè Mourinho. Il tecnico giallorosso segue da mesi, al pari della Juventus e con grande interesse, il 25enne svizzero che piace tanto anche al Barcellona.

Una doppia pista per il Barcellona che può di fatto, lasciare a bocca asciutta nel prossimo calciomercato estivo Juventus e Roma.

Situazione dunque in divenire: da Tolisso fino a Zakaria, il club di Joan Laporta pronto a firmare il sorpasso sulle big italiane.