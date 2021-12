Osservato speciale allo Stadium: il possibile colpo a sorpresa della Juve

Osservato speciale all’Allianz Stadium per Juve Cagliari: ecco il possibile colpo a sorpresa in casa bianconera

La Juventus chiude il suo 2021 contro il Cagliari di Mazzarri. È infatti in corso all’Allianz Stadium l’ultimo match dell’anno per la squadra di Massimiliano Allegri, che è chiamata ad un’altra rincorsa verso il quarto posto dopo quella riuscita all’ultima giornata con Pirlo in panchina.

Il Cagliari prima della pausa natalizia e del calciomercato invernale. A frenare gli entusiasmi in vista di gennaio è però stato l’amministratore delegato, Maurizio Arrivabene, che negli scorsi giorni ha annunciato: “Voglio chiarire che l’aumento di capitale serve per dare stabilità ai conti della squadra, non è un’operazione che ci proietta sul mercato facendo colpi di teatro. Scordiamoci questo aspetto: la società è stata colpita soprattutto da due anni di Covid e oggi siamo impegnati sul rilancio, per poi fare quello che il conto economico ci permetterà di fare. Ci serve chiudere questo semestre e guardare bene i conti. Dopo si faranno riflessioni finanziarie e tra fine gennaio e metà febbraio si cominceranno a fare i piani. Non sarà un mercato di gennaio particolarmente interessante e impegnativo”. Un mercato ridimensionato, dunque, per la dirigenza bianconera: ecco l’osservato speciale all’Allianz Stadium.

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | La sorpresa conquista tutti: il Napoli sfida la Juventus

Calciomercato Juve, occhi su Zappa: i dettagli

È in campo all’Allianz Stadium anche Gabriele Zappa, una delle poche note liete in casa Cagliari in questa prima parte di stagione. Il laterale classe 1999 sta mettendo in mostra una buona gamba e intraprendenza sulla fascia destra e potrebbe essere un osservato speciale da parte di Cherubini e il suo staff. I bianconeri, infatti, potrebbero presto pensare al post Cuadrado e Danilo, entrambi già 30enni. La sua valutazione si aggira intorno agli 8-10 milioni di euro. Occhi puntati, dunque, anche su Zappa in casa bianconera.