Marotta non si ferma: nuovo colpo a zero in Serie A

Marotta non si ferma dopo l’affare Onana a parametro zero: possibile colpo in Serie A. Tutti i dettagli

“Se dovesse servire, siamo pronti a intervenire a gennaio e a farci uno o due regali. Vogliamo supportare Inzaghi nella rincorsa della seconda stella, ma senza mai perdere di vista le esigenze di bilancio. Non possiamo spendere, ma si può lavorare di fantasia”.

Presentando il calciomercato invernale, Beppe Marotta non aveva escluso possibili colpi in entrata per rinforzare ulteriormente la rosa di Simone Inzaghi. Il primo regalo al tecnico è stato già fatto, ma per la prossima stagione: Onana sarà il nuovo portiere titolare dell’Inter e firmerà a parametro zero. L’estremo difensore arriverà dall’Ajax e ha già svolto le visite mediche con il club nerazzurro. Il mercato di Marotta non poteva che partire dagli svincolati. E potrebbe non essere finita: ecco il possibile colpo a zero in Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, l’annuncio di Allegri in prima del Napoli: “È un giocatore in uscita”

Calciomercato Inter, occhi su Belotti: possibile nuovo colpo a zero

Il primo big di Serie A in scadenza a giugno ha deciso il suo futuro: Lorenzo Insigne, infatti, sarà un nuovo giocatore del Toronto. Da Dybala e Kessié a Brozovic e Belotti, anche le prossime settimane si preannunciano comunque infuocate. Proprio per il capitano del Torino Marotta potrebbe fare un tentativo immediato per anticipare la concorrenza di Milan e Napoli. Il dirigente nerazzurro, alla luce della situazione economica del club, è più che mai vigile sui parametri zero e potrebbe presto affondare il colpo.