Emergenza Milan, Maldini ci riprova: big già a gennaio

L’emergenza che affligge la rosa di Stefano Pioli può regalare un colpo a sorpresa già a gennaio: c’è il ritorno di fiamma

Domani pomeriggio il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo per la sfida di campionato contro lo Spezia. Continuare a vincere, dopo la sofferta gara di Coppa Italia con il Genoa, per sperare di accorciare le distanze dall’Inter capolista. Dal calcio giocato al calciomercato, per la società di via Aldo Rossi è tempo di pensare a quali possano essere i rinforzi giusti da consegnare già nell’attuale sessione di gennaio all’allenatore emiliano. L’emergenza in difesa, dopo l’ultimo infortunio di Tomori, non è l’unica priorità per i rossoneri: occhi a centrocampo, dove un vecchio pallino dei dirigenti milanisti potrebbe tornare fortemente di moda.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il Real Madrid di Florentino Perez avrebbe già in mente alcune cessioni che, già nel mese di gennaio, possono concretizzarsi. L’attuale sessione di calciomercato, dunque, può vedere gli addii di Jesus Vallejo, Mariano Diaz, Miguel Gutierrez e Dani Ceballos. Ed è in particolar modo per quanto riguarda il centrocampista spagnolo, già accostato in passato al Milan e reduce da una discreta stagione con la maglia dell’Arsenal, che potrebbero aprirsi le porte della Serie A.

Milan, ritorno di fiamma: lo manda Ancelotti

I rossoneri ci pensano, Bennacer e Kessie sono impegnati in Coppa d’Africa e l’ivoriano, inoltre, con ogni probabilità saluterà Milanello a zero solo tra pochi mesi. Ecco quindi che l’emergenza in mediana può spingere Maldini e Massara a tornare a pensare a Ceballos che non rientra nei piani del Real Madrid, con cui ha collezionato 2 presenze e solo 24′ in campo.

Per Ancelotti Ceballos non è affatto una priorità ed il Milan sta valutando l’assalto, con l’idea di tentare il prestito con diritto di riscatto per convincere Florentino Perez a lasciar partire il 25enne di Utrera.

Situazione dunque in divenire, con il Milan deciso ad affondare l’assalto per il colpo Ceballos: il rinforzo giusto nella rincorsa in campionato all’Inter.