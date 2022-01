Scambio last minute con Arthur: ecco il big per Allegri

La Juventus può vedere l’addio di Arthur nelle ultime ore di mercato: spunta l’ipotesi scambio con il top player

La Juventus ha appena annunciato il super colpo in attacco. Dusan Vlahovic è un nuovo calciatore bianconero ma la società torinese potrebbe non fermarsi, a due giorni dalla chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato. In tal senso, la Juventus valuta anche quelle che potrebbero essere le uscite atte a sfoltire la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha ‘bocciato’, ormai da diversi tempo, alcuni profili che non rientrano nei piani futuri della ‘Vecchia Signora’. In attesa che sia l’estate 2022 a mostrare una vera e propria rivoluzione tra i ranghi bianconeri, le ultime ore di gennaio potrebbero comunque regalare una sorpresa.

Al centro della possibile trattativa c’è il brasiliano Arthur che ha deluso e dopo solo un anno e mezzo potrebbe salutare la Serie A per trasferirsi all’estero.L’ex centrocampista del Barcellona è reduce da 15 presenze, con 1 assist in soli 611′ sul rettangolo verde. Troppo poco per il talento verdeoro arrivato a Torino con il compito di non far rimpiangere Miralem Pjanic nel settembre 2020. Adesso, però, la partenza di Arthur si fa sempre più probabile: rispunta l’ipotesi Premier League.

Juventus, Arthur in Premier: idea scambio

A farsi avanti potrebbe essere l’Arsenal di Mikel Arteta che, prima che gennaio finisca, vuole regalarsi un nuovo rinforzo di peso a centrocampo. E Arthur piace da tempo ai ‘Gunners’, pronti ad una nuova proposta last minute alla Juventus. L’idea sarebbe quella di proporre uno scambio secco di prestiti, fino al 30 giugno 2022, con uno degli esuberi di lusso di Arteta.

Si tratta di Pierre-Emerick Aubameyang, accostato con decisione alle italiane e destinato a salutare Londra nei prossimi mesi. La Juventus deve però valutare il destino di Morata, che è in cima alla lista del Barcellona: se lo spagnolo dovesse rimanere, i catalani potrebbero fiondarsi proprio sull’attaccante del Gabon.

Un intreccio di mercato con la Juventus ed Arthur al centro di tutto: Aubameyang può essere il colpo a sorpresa dei bianconeri, Morata permettendo.