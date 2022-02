Atalanta-Fiorentina 2-3: la Viola in semifinale con un gol allo scadere

Pazza vittoria della Fiorentina sull’Atalanta all’ultimo istante e accesso alla semifinale di Coppa Italia

Al Gewiss Stadium succede di tutto nel quarto di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina. La Viola accede alla semifinale dopo una partita clamorosa e dalle mille emozioni.

Parte subito forte la squadra di Vincenzo Italiano che sblocca la gara con Krzysztof Piatek su calcio di rigore. La risposta dell’Atalanta non si fa attendere e al minuto 30 pareggia Zappacosta con un destro a giro educato che batte Terraciano. Nella ripresa succede di tutto: la ‘Dea’ ribalta tutto trovando il gol del vantaggio con Jeremie Boga che segna un gol dei suoi, dribblando due avversari e piazzando la palla col piatto destro.

L’inerzia della partita cambia ma la Fiorentina trova la forza per conquistare un altro calcio di rigore. Dal dischetto ancora Piatek questa volta si fa ipnotizzare da Musso ma sulla ribattuta non sbaglia e pareggia la gara.

Atalanta-Fiorentina: Milenkovic decisivo all’ultimo istante

Nel finale la Viola rimane anche in dieci per l’espulsione di Martinez Quarta e la ‘Dea’ sfiora due volte il vantaggio prima con Zappacosta che colpisce la traversa e poi con Djimsiti che sfiora il gol di testa. A pochi secondi dai possibili tempi supplementari, però, succede l’inimmaginabile. Su una respinta arriva Nikola Milenkovic che al volo segna un grande gol. L’arbitro impiega diversi minuti per il consulto del Var ma alla fine il gol viene convalidato e la Fiorentina accede clamorosamente alla semifinale di Coppa Italia dove affronterà la vincente tra Juventus e Sassuolo.

ATALANTA-FIORENTINA 2-3

9′, 71′ Piatek, 30′ Zappacosta, 56′ Boga, 90+3′ Milenkovic