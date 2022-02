Calciomercato Juventus, il big ha già detto sì: addio certo a giugno

La Juventus pianifica le prossime mosse di calciomercato: la stella di Allegri è già pronta a salutare la Serie A

In attesa di scendere in campo contro il Sassuolo per i quarti di finale di Coppa Italia, la Juventus lavora già a quelle che saranno le operazioni di calciomercato che possono stravolgere, dal prossimo giugno, la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Dopo una sessione invernale da assoluta protagonista con i colpi Vlahovic e Zakaria, la ‘Vecchia Signora’ dovrà fare i conti anche con il ricco monte ingaggi che riguarda la rosa bianc0nera. Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset‘, uno dei maggiori nodi che verosimilmente verrà sciolto tra pochi mesi riguarda quello legato al difensore olandese Matthijs de Ligt.

Il talento, ex capitano dell’Ajax, secondo quanto riportato avrebbe già deciso di lasciare la squadra torinese nella prossima sessione di mercato. La Juventus si alleggerirebbe di uno stipendio importantissimo, il più pesante tra i big a disposizione di Allegri, di 8 milioni più 4 di bonus facilmente raggiungibili. Il giocatore è lusingato dall’interesse di alcuni top club europei: ecco la situazione.

Juve-de Ligt, addio già deciso: un club in pole

Matthijs de Ligt lontano dalla Juventus. Qualcosa più di un’eventualità, visto che il giocatore piace tanto a Barcellona e Chelsea ed ha da tempo la voglia di provare una nuova avventura. Sarebbe quella londinese, in particolar modo, ad intrigare il classe 1999 che avrebbe già detto sì alla società di Roman Abramovich.

De Ligt, dunque, tra pochi mesi potrebbe lasciare la Serie A per trasferirsi in Premier League, alla corte di Thomas Tuchel che perderà Rudiger a zero il 30 giugno.

Situazione dunque ben definita, la Juventus è pronta a lasciar partire de Ligt verso il Chelsea: il futuro dell’olandese è già scritto.