Calciomercato Inter, Inzaghi non lo vede | “Via a fine stagione”

L’agente esce allo scoperto e dichiara che il suo assistito a fine stagione andrà via dall’Inter

L’Inter ha subito riscattato la sconfitta nel derby vincendo e convincendo in Coppa Italia contro la Roma e staccando il pass per la semifinale dove affronterà proprio i rossoneri per cercare di vendicare il convente ko di qualche giorno fa.

Nella gara di San Siro ha parato Handanovic e anche questa volta non c’è stato spazio per Ionut Radu. Il portiere rumeno si aspettata di avere spazio almeno in Coppa Italia, visto anche l’impiego contro l’Empoli, ma così non è stato e la delusione si è manifestata attraverso le parole del suo agente Oscar Damiani. Quest’ultimo ha parlato a ‘Radio Sportiva’ esprimendo tutto il disappunto per il mancato impiego del suo assistito e aprendo ad uno scenario forse inaspettato per l’Inter.

L’agente contrariato: “Andrà via dall’Inter a fine anno”

“Il ragazzo è molto deluso per non aver giocato contro la Roma in Coppa Italia anche perché nella partita precedente di Coppa era stato titolare. Rispetta la scelta di Simone Inzaghi ma il ragazzo è rimasto deluso, anche perché la sua famiglia era venuta allo stadio per vederlo”. Il portiere ex Genoa ha avuto richieste in estate ma l’Inter ha deciso di trattenerlo, senza, però, concedergli quasi mai spazio.

I nerazzurri hanno già chiuso per Andre Onana che arriverà dall’Ajax a giugno, certificando la poca fiducia in Radu. Proprio sul portiere camerunese è intervenuto Oscar Damiani: “Onana? Ionut è più forte, di portieri ne capisco: come quando mi ridevano dietro per aver portato Dida in Italia e poi si è visto cosa ha fatto. Le cose all’Inter non sono andate come speravamo, andrà via a fine anno“.