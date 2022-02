L’Italia decide il futuro di Cristiano Ronaldo: l’ipotesi a sorpresa

Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre molto incerto. Il campione portoghese non è felicissimo al Manchester United con un 2022 non iniziato alla grande

Tutto si deciderà nelle prossime settimane. Cristiano Ronaldo sarà impegnato anche ai playoff per andare al Mondiale in Qatar: possibile avversario anche l’Italia.

La scelta di dire addio alla Juventus al momento non ha pagato. Il campione portoghese non è tornato sui propri livelli iniziano il 2022 senza riuscire ad incidere con la maglia del Manchester United. A fine marzo, inoltre, sarà protagonista con la maglia della Nazionale lusitana, impegnata ai playoff per volare a Qatar 2022. Possibile avversario anche l’Italia, che potrà decidere il suo futuro.

Cristiano Ronaldo, futuro in bilico: idea MLS

In caso di fallimento anche con la Nazionale, lo stesso Cristiano Ronaldo potrebbe dire subito addio al Manchester United con nuove idee per il suo futuro dicendo anche addio all’Europa per provare l’esperienza in MLS. Al momento non si conosce cosa farà ‘da grande’ visto che tutto dipenderà dai prossimi risultati che collezionerà anche con la maglia dei Red Devils con una stagione deludente finora. La suggestione potrebbe essere anche quella del ritiro dal calcio giocato, ma al momento è troppo presto per conoscere quello che deciderà come rivelato anche dal portale spagnolo “Diariogol”.