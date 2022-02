Calciomercato, UFFICIALE: Douglas Costa ai LA Galaxy

Ufficiale: Douglas Costa si trasferisce in MLS, ecco il comunicato dei LA Galaxy

Inizia una nuova avventura per l’ex Juventus, Douglas Costa. I Los Angeles Galaxy hanno ufficializzato l’acquisto del talento brasiliano con un prestito di sei mesi.

Douglas Costa approda in California fino a fine stagione, in prestito dal Gremio che però a sua volta lo aveva acquisito in prestito dalla Juventus che detiene il suo cartellino fino a giugno. Al termine della stagione in corso, Costa verrà aggiunto al roster dei Galaxy come Designated Player e firmerà un contratto di un anno e mezzo fino alla fine del 2023. L’allenatore Greg Vanney ha già parlato del suo arrivo, elogiando le sue qualità: “Douglas è un giocatore di livello mondiale e un campione affermato ai massimi livelli. La sua capacità di creare e rifinire aggiungerà ancora un altro livello al nostro attacco. Siamo entusiasti di integrarlo nella squadra”.

UFFICIALE: Douglas Costa ai LA Galaxy

Ecco il comunicato del Gremio in merito alla cessione di Douglas Costa: “Il Gremio Football Porto Alegre annuncia di aver raggiunto un accordo consensuale con l’atleta Douglas Costa per anticipare l’interruzione del vincolo contrattuale e per il trasferimento del suo rapporto contrattuale a titolo temporaneo, stipulato da Gremio e Juventus, ai Los Angeles Galaxy.

LEGGI ANCHE>>>L’Italia decide il futuro di Cristiano Ronaldo: l’ipotesi a sorpresa

Secondo i termini dell’accordo, nessun importo sarà dovuto al club per la parte rimanente del contratto che non sarà adempiuto dopo la rescissione contrattuale. Il Gremio ringrazia l’atleta e il suo manager per aver reso possibile l’accordo e gli augura le migliori fortune per il proseguimento della carriera”.