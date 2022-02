Calciomercato, addio Juve: ritorno di fiamma e colpaccio

La Juventus è pronta a candidarsi come protagonista della sessione estiva di calciomercato: cessione e super colpo per Allegri

Il successo sul Sassuolo è già un lontano ricordo per la Juventus di Massimiliano Allegri che si gode il pass per la semifinale di Coppa Italia. In attesa di scendere nuovamente in campo, stavolta in vista del difficile match di Serie A contro l’Atalanta di Gasperini, per la ‘Vecchia Signora’ è già tempo di pianificare le prossime mosse di calciomercato. L’estate 2022 registrerà diversi cambiamenti alla rosa a disposizione di Massimiliano Allegri: gennaio, in tal senso, è stato solo un succoso antipasto. Vlahovic e Zakaria non bastano e per il 2022/23, il club di Andrea Agnelli pianifica diverse cessioni per far spazio a nuovi innesti di spessore.

LEGGI ANCHE >>>Juventus e Milan, occasionissima dal Real Madrid: sfuma il rinnovo



A dire addio sarà con ogni probabilità il brasiliano Arthur, che non ha convinto a pieno Allegri e il cui ingaggio da 5 milioni netti pesa non poco sulle casse bianconere. Arrivato nella maxi operazione con il Barcellona e che ha visto Pjanic finire in Catalogna nel settembre 2020, adesso la ‘Vecchia Signora’ avrebbe già individuato il sostituto ideale del centrocampista verdeoro: una vecchia conoscenza dei dirigenti bianconeri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, no a 28 milioni: firma con la Juventus

Juventus, Arthur saluta: super colpo per l’erede

Lo ha cercato mezza Europa, Real Madrid in primis, ma adesso il Houssem Aouar potrebbe tornare nell’orbita della Juventus. Il club torinese non ha mai nascosto l’apprezzamento per il gioiello del Lione che, a meno di un anno e mezzo dalla scadenza, viene adesso valutato intorno ai 30 milioni di euro. Un cambio importante, dunque, in mediana, con l’ingaggio di Arthur impossibile da sostenere per il Lione.

Il brasiliano volerà quindi altrove per fare spazio ad Aouar in bianconero. La Juventus potrebbe quindi tornare a farsi sotto per il 23enne francese che in stagione ha già collezionato 26 presenze, con 5 reti e 2 assist vincenti.

LEGGI ANCHE >>>Juventus-Sassuolo, magie di Dybala e Vlahovic: bianconeri in semifinale

L’addio di Arthur può dunque portare al grande colpo per il centrocampo di Massimilinano Allegri: Aouar torna in cima alla lista della Juventus.