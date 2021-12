Arthur e l’addio alla Juventus: a sorpresa può vestire la maglia dei rivali

Ipotesi Inter per Arthur. Si apre la pista nerazzurra per il centrocampista brasiliano, ancora in ombra alla Juventus

Arthur potrebbe lasciare la Juventus, ma non l’Italia. Per il centrocampista brasiliano potrebbe aprirsi la porta dell’Inter: al lavoro l’entourage del giocatore.

Arthur resta nell’ombra. Ingaggiato nell’estate del 2020, alla Juventus non ha mai convinto. Anche in questa stagione: nonostante le continue defezioni e le difficoltà del centrocampo bianconero, il classe ’96 ha raccolto appena otto gettoni di presenza tra campionato e Champions League, con un totale di 256 minuti di gioco trascorsi in campo.

Obiettivo della Juventus ai tempi di Maurizio Sarri, da quando è arrivato a Torino il centrocampista brasiliano ha sempre fatto fatica ad inserirsi. Con Pirlo in panchina giocato trentadue partite, ma con Allegri il suo impiego è vistosamente calato.

Calciomercato Juventus, per Arthur ipotesi Inter

“Fu scelto per Sarri, non ha le caratteristiche per il calcio di Allegri” ha dichiarato l’agente Federico Pastorello ai microfoni di Tuttosport parlando del suo assistito “Tenere in panchina un giocatore di questo livello è un peccato e poi c’è il Mondiale e il ct Tite gli ha detto che un posto per lui c’è, a patto che giochi”.

Ecco perché Pastorello non esclude nulla, anche in vista del prossimo mercato invernale. Diverse le ipotesi sul piatto, dalla Spagna all’Inghilterra, ma anche una permanenza in Serie A. Non è da escludere dunque che Arthur resti in Italia, e l’Inter potrebbe essere la soluzione ideale per entrambe le parti.