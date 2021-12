Mkhitaryan resta in Italia: è subito derby per il fantasista

Henrikh Mkhitaryan possibile opportunità per Milan e Inter. Le milanesi si sfidano per ingaggiare il classe ’89 a parametro zero

Una sfida tutta milanese per Henrikh Mkhitaryan: il trequartista armeno è in scadenza di contratto con la Roma, ma potrebbe restare in Italia, lasciando la capitale per trasferirsi a Milano..

Arrivato a Roma nell’estate del 2019, Henrikh Mkhitaryan a fine stagione lascerà i giallorossi, salvo clamorosi ribaltoni. Difficile, infatti, che il club capitolino decida di rinnovargli il contratto, anche alla luce del progetto di ringiovanimento della rosa in atto. L’ex Arsenal compirà 33 anni il prossimo 21 gennaio, quando saranno già iniziate le grandi manovre per decidere del suo futuro.

Da quando veste la maglia giallorossa, Henrikh Mkhitaryan ha giocato novantatré partite, con un bottino di ventisei reti e ventiquattro assist. Un rendimento notevole, ma che non porterà la Roma a rinnovargli il contratto, permettendo così al calciatore di origini armene di accordarsi con un altro club in vista della prossima stagione.

Calciomercato Roma, Mkhitaryan diviso tra Inter e Milan

Autore di cinque gol e due assist in quindici apparizioni, anche quest’anno Henrikh Mkhitaryan sta fornendo il suo contributo alla Roma. Da gennaio, però, sarà anche tempo di pensare al futuro: sulle sue tracce ci sono Inter e Milan, pronte a sfidarsi in un derby di mercato per assicurarsi le prestazioni del fantasista armeno che approderebbe all’ombra del Duomo solo a luglio, quando sarà scaduto il contratto che attualmente lo lega alla Roma.

Attualmente guadagna 4 milioni di euro all’anno, ma considerando il passare degli anni, potrebbe accettare offerte provenienti da Inter e Milan a cifre inferiori, magari spalmando l’ingaggio su più anni. Una scelta che gli permetterebbe di giocare ancora ad alti livelli nel massimo campionato italiano.