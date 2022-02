Milan, rispunta James Rodriguez: ecco il desiderio del colombiano

Il Milan continua a lavorare per rinforzarsi e pensa al nuovo colpo per i prossimi mesi: rispunta James Rodriguez

È una stagione importante quella che sta vivendo il Milan, che sogna di raggiungere la conquista dello scudetto dopo più di dieci anni dall’ultima volta. I rossoneri sono al momento in vetta alla classifica di Serie A a +2 su Napoli e Inter, anche se i nerazzurri potrebbero effettuare il sorpasso visto che hanno disputato una gara in meno fino a questo momento.

Calciomercato Milan, James Rodriguez vuole lasciare il Qatar: idea per i rossoneri

La società è sicuramente soddisfatta del rendimento avuto fino a questo momento ma intanto cerca anche i possibili colpi da effettuare in futuro per rinforzarsi ulteriormente. Nel mirino della società potrebbe esserci nuovamente James Rodriguez, che in passato è stato più volte accostato al Milan ma non è mai approdato in Serie A. Potrebbe essere un nome importante anche grazie all’aiuto dell’agente Jorge Mendes.

Secondo quanto riportato da ‘FootMercato.net’, il calciatore sarebbe ormai stanco dell’esperienza in Qatar con la maglia dell’Al-Rayyan SC e per questo motivo potrebbe lasciare nei prossimi mesi. Il Milan dunque può farsi avanti visto che cerca un centrocampista per fare ancora meglio. Brahim Diaz non ha disputato un campionato così negativo fin qui ma ha alternato prestazioni importanti ad altre poco convincenti.

Rodriguez intanto ha giocato nove partite nel campionato qatariota e ha realizzato tre reti fornendo anche quattro assist ai suoi compagni.