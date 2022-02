Calciomercato Milan, assalto al top in Spagna: c’è anche la Juve

Il Milan continua a lavorare sul fronte calciomercato così come la Juventus: colpo da urlo in Spagna, sirene importanti

Saranno mesi importanti per Milan e Juventus che sono sempre molto attive sul fronte calciomercato: ecco il colpo possibile dal Real Madrid.

Nel mirino delle big d’Italia e d’Europa c’è sempre Marco Asensio, talentuoso giocatore spagnolo del Real Madrid con il contratto in scadenza nel 2023. Il club spagnolo gli ha formulato un’offerta di rinnovo con aumento di stipendio come rivelato anche dal giornalista Eduardo Inda a El Chiringuito de Jugones. Contratto fino al 2027, ma il calciatore potrebbe pensare anche all’addio con Milan e Juventus sulle sue tracce oltre alle big della Premier League, come Arsenal e Liverpool.

Calciomercato Milan, Asensio verso l’addio al Real

Dopo l’exploit negli anni scorsi il suo percorso di crescita si è arrestato un po’ non venendo considerato così un titolarissimo. In questa stagione, però, ha messo a segno sette gol in Liga avvicinandosi già così alla doppia cifra. Il suo futuro resta sempre in bilico tra prolungamento contrattuale e addio immediato per essere protagonista in qualche big d’Europa. Milan e Juventus continuano a monitorare la sua situazione per il futuro arrivando anche a pensare di formulare un’offerta importante per lo spagnolo che intende anche cambiare aria. Le prossime settimane saranno così importanti per decifrare il suo futuro, che resta così sempre in bilico.