Spezia-Roma, la decide Abraham con un rigore al 99′: liguri furiosi

Al ‘Picco’ partita infinita tra i padroni di casa e la Roma: dopo tante occasioni sprecate, la spuntano i giallorossi con un rigore di Tammy Abraham in pieno recupero

Nell’incontro delle 18 al ‘Picco’ di La Spezia tra i bianconeri e la Roma è successo un po’ di tutto: al 45′ i padroni di casa sono rimasti in 10 per l’espulsione, per doppio giallo, di Kelvin Amian. Entrambi le ammonizioni, ravvicinate, sono stati vivacemente contestate dalla panchina spezzina. Ma il bello (o il peggio, se lo interpretiamo dal lato del club ligure) sarebbe dovuto ancora arrivare.

In pieno recupero, al minuto 95, ecco l’episodio clou del match: dopo un colpo di testa finito sulla traversa (il terzo legno della partita dei giallorossi), l’arbitro Fabbri di Ravenna va a rivedere l’episodio, riscontrando un fallo sullo stesso giocatore giallorosso. Inevitabile la concessione del penalty, contestato dalla panchina spezzina. Tammy Abraham è preciso nell’incrociare il pallone regalando al minuto 99 una vittoria che ormai pareva essere sfuggita.

Spezia-Roma 0-1: il tabellino del match

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Nikolaou, Erlic, Reca; Sala (13′ pt Maggiore), Kiwior, Bastoni (18′ st Gyasi); Verde (1′ st Ferrer), Nzola, Agudelo

A disposizione: Zoet, Zovko, Bourabia, Kovalenko, Hristov, Antiste, Nguiamba, Strelec, Bertola.

Allenatore: Motta

ROMA (3-4-1-1): Rui Patricio; Mancini (1′ st Zaniolo), Smalling, Kumbulla; Zalewski (35′ st Shomurodov), Veretout (23′ st El Shaarawy), Cristante, Mkhitaryan (47′ st Bove), Karsdorp; Pellegrini; Abraham

A disposizione: Fuzato, Ibanez, Vina, Diawara, Keramitsis, Volpato, Perez, Maitland-Niles.

Allenatore: Mourinho

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

MARCATORE: 54′ st Abraham (R) su rigore

NOTE: Espulsi: Al 45′ pt Amian (S) per doppia ammonizione. Ammoniti: Agudelo, Amian, Kiwior, Maggiore (S); Mancini, Kumbulla, Zaniolo (R). Recupero: 5′ pt, 9′ st.