Juventus, occasione dal Barcellona: niente riscatto e assalto bianconero

La Juventus potrebbe sfruttare un’occasione in uscita dal Barcellona: niente riscatto e bianconeri che partono all’assalto

La rivoluzione in casa Juventus continuerà molto probabilmente in estate, quando ci sarà molto più tempo per riformare una rosa vincente che possa tornare ai massimi livelli. I primi tasselli importanti sono stati messi in inverno con l’arrivo di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria.

In estate la società juventina potrebbe in particolare sfruttare una situazione in casa Barcellona che potrebbe avere risvolti positivi. Dopo il mancato riscatto la Juventus sarebbe pronta a metterlo nel mirino.

Barcellona, Adama Traore non verrà riscattato: c’è la Juventus

In casa Barcellona si seguiranno le orme della Juventus, ovvero anche qui si farà una vera e propria rivoluzione. A farne le spese, secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, potrebbe essere Adama Traore, attaccante arrivato in prestito dal Wolverhampton che non verrà riscattato dal club catalano, poiché con quei soldi la società spagnola vorrebbe cercare di acquistare Haaland. Così la Juventus potrebbe mettere nel mirino lo spagnolo per rinforzare la propria fascia, valutato al momento dal club inglese intorno ai 30 milioni di euro, ma che vista la situazione contrattuale potrebbe anche essere ceduto a meno.