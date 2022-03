Roma – Atalanta 1-0: giallorossi di nuovo in corsa per la Champions

La Roma trova una preziosa vittoria battendo l’Atalanta grazie ad un gol di Abraham: successo importante per i giallorossi

All’Olimpico la Roma batte l’Atalanta. La partita viene decisa da Abraham che permette ai giallorossi di rientrare nella corsa per la qualificazione in Champions League.

Partita intensa e avvincente, ma senza gol nella prima mezz’ora di gioco. Le due squadre si studiano e provano a non concedere spazi agli avversari. Nulla può la difesa dell’Atalanta al 32’ quando Zaniolo pesca in area di rigore Abraham, abile a battere Musso nonostante l’intervento in uscita del portiere nerazzurro.

Ad inizio ripresa Zaniolo trova anche il gol del 2-0, ma la segnatura non può essere convalidata per una evidente posizione di fuorigioco. L’Atalanta viene scossa e va vicinissima al pareggio con Freuler il quale, su suggerimento di Koopmeiners, calcia da posizione favorevole trovando però la risposta di un attento Rui Patricio. Al 63’ Roma di nuovo pericolosa con Mancini che calcia in girata sugli sviluppi di un calcio d’angolo, senza però trovare la porta.

Roma-Atalanta: tabellino e classifica

ROMA-ATALANTA 1-0

31’ Abraham

La classifica: Inter* 58, Napoli e Milan 57 punti; Juventus 50; Atalanta* 47; Roma 47; Lazio 43; Fiorentina* 42; Verona 40; Sassuolo 36; Torino* 33; Bologna* 32; Empoli 31; Udinese** 29, Sampdoria e Spezia 26; Cagliari 25; Venezia* 22; Genoa 17; Salernitana** 15.

* una partita in meno

** due partite in meno