Il Barcellona dice sì all’offerta: addio Juve con lo scambio

Il Barcellona prova a concludere un altro affare con la Juventus. Ecco tutti i dettagli

Il Barcellona è già al lavoro per la prossima stagione. La linea prevalente resta quella dei parametri zero, vedi Christensen e Azplicueta ma soprattutto Franck Kessie. L’ivoriano lascerà il Milan a zero per firmare un contratto da 6,5 milioni netti a stagione più una ricca commissione all’agente.

Dopo Chelsea e Milan, il Barcellona potrebbe ‘scippare’ la Juventus. Nessun colpo a zero, però, perché il nome nel mirino dei blaugrana sarebbe Luca Pellegrini. La società presieduta da Laporta cerca un terzino sinistro che possa ogni tanto far rifiatare Jordi Alba e il classe ’99 ex Roma (in scadenza nel 2025), che il suo agente Raiola avrebbe la possibilità di offrire direttamente al numero dei catalani con cui vanta ottimi rapporti, può rappresentare il profilo giusto.

Una volta accettata la ‘proposta’ di Raiola, il Barcellona busserebbe alla porta della Juve mettendo sul piatto uno scambio. Con chi? Con uno dei giocatori che non rientra nei piani di Xavi. Il prescelto potrebbe essere il coetaneo di Pellegrini, Oscar Mingueza.

Calciomercato Juventus, Pellegrini nel mirino: il Barcellona può offrire Mingueza

Difensore ma anche terzino destro, Mingueza è un profilo molto interessante ma alla Juve difficilmente potrebbe interessare. A destra i bianconeri si sentono piuttosto coperti e al centro della difesa l’obiettivo è/sarà un elemento di maggiore spessore. Inoltre Pellegrini è tanto apprezzato da Allegri, per cui il suo futuro sarà probabilmente ancora a Torino con un ruolo sempre da comprimario.