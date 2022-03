Juve e Nazionale nei guai: positivo al Covid dopo la Champions

Brutta notizia in casa Juventus: arriva un nuovo caso di positività al Covid, come si evince dal comunicato ufficiale del club

La Juventus deve far fronte non solo alle critiche del post-partita dopo l’eliminazione dalla Champions League, ma anche con un nuovo caso dio Covid-19.

I bianconeri, infatti, hanno comunicato sul proprio sito ufficiale che Manuel Locatelli è risultato positivo al Covid-19. il centrocampista bianconero è già in isolamento e ovviamente non sarà presente nella gara interna della Juve in campionato contro la Salernitana. Ecco il comunicato della Juventus.

Juventus: Locatelli positivo al Covid-19

Locatelli è risultato positivo in seguito alla gara di Champions League contro il Villareal e adesso potrebbe saltare anche la Nazionale per quella che è una gara di vitale importanza in ottica mondiale.

“Juventus Football Club comunica che oggi è emersa la positività al Covid-19 di Manuel Locatelli. Il calciatore, in accordo con l’autorità sanitaria locale, è già stato posto in isolamento”.