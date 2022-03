Serie A, gli arbitri della 30a giornata | Le designazioni per Inter-Fiorentina e Roma-Lazio

Scelti ufficialmente gli arbitri per le gare della 30a giornata del campionato di Serie A: da Inter-Fiorentina a Roma-Lazio, le designazioni

Tra poco più di 24 ore, partirà la 30esima giornata del campionato di Serie A. Ad aprire le danze ci penseranno Sassuolo e Spezia, precisamente domani alle ore 18:45. La lotta scudetto è apertissima e per l’Inter arriva un impegno non da poco.

I nerazzurri, che provengono dalla frenata a Torino, se la vedranno tra le mura di San Siro con l’ostica Fiorentina di Italiano. Una sfida che potrebbe dire molto in ottica trofeo Nazionale. L’AIA, intanto, ha reso note ufficialmente tutte le designazioni arbitrali per il prossimo turno. La partita tra la truppa di Simone Inzaghi e quella ‘Viola’ è stata affidata al fischietto di Chiffi.

Serie A, tutte le designazioni della 30a giornata | Inter-Fiorentina a Chiffi, Irrati dirigerà Roma-Lazio

L’altro big match in programma è il derby tra Roma e Lazio. Come sempre, la tensione nella Capitale si taglia a fette. Jose Mourinho vuole conquistare per la prima volta in carriera la stracittadina romana, prendendosi la personale rivincita nei confronti di Maurizio Sarri. Entrambe sono in corsa per un posto in Europa, perciò l’incontro si prospetta più infuocato che mai. A dirigere allo Stadio Olimpico, compito alquanto difficile, ci sarà l’arbitro Irrati. Ecco tutte le designazioni.

SASSUOLO-SPEZIA (18/03 ore 18:45)

VOLPI

VECCHI-CIPRIANI

IV UOMO: MIELE G.

VAR: MANGANIELLO

AVAR: GALETTO

GENOA-TORINO (18/03 ore 21:00)

MARIANI

BINDONI-LONGO

IV UOMO: MERAVIGLIA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ZUFFERLI

NAPOLI-UDINESE (19/03 ore 15:00)

FOURNEAU

BACCINI-CECCONI

IV UOMO: COSSO

VAR: NASCA

AVAR: VIVENZI

INTER-FIORENTINA (19/03 ore 18:00)

CHIFFI

VALERIANI-PAGLIARDINI

IV UOMO: MARCHETTI

VAR: VALERI

AVAR: ZUFFERLI

CAGLIARI-MILAN (19/03 ore 20:45)

DI BELLO

PERETTI-DEL GIOVANE

IV UOMO: MARINELLI

VAR: FABBRI

AVAR: MELI

VENEZIA-SAMPDORIA (20/03 ore 12:30)

ORSATO

COSTANZO-PASSERI

IV UOMO: CAMPLONE

VAR: BANTI

AVAR: CARBONE

EMPOLI-HELLAS VERONA (20/03 ore 15:00)

MARCENARO

GIALLATINI-BRESMES

IV UOMO: GARIGLIO

VAR: MANGANIELLO

AVAR: DI IORIO

JUVENTUS-SALERNITANA (20/03 ore 15:00)

AYROLDI

DE MEO-MOKHTAR

IV UOMO: MARCHETTI

VAR: ABISSO

AVAR: ALASSIO

ROMA-LAZIO (20/03 ore 18:00)

IRRATI

IMPERIALE-BERTI

IV UOMO: PEZZUTO

VAR: DI PAOLO

AVAR: RANGHETTI

BOLOGNA-ATALANTA (20/03 ore 20:45)

MARESCA

MONDIN-BETTEGONI

IV UOMO: COSSO

VAR: PICCININI

AVAR: TEGONI